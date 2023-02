STRONG pronta ad affrontare il mercato del Networking con un progetto dedicato

STRONG, marchio del colosso Skyworth, è ormai uno dei principali attori nel mondo dell’elettronica e della tecnologia, pronta a offrire soluzioni utili per il comfort tecnologico. Abbiamo avuto modo di conoscere l’azienda molto da vicino per quanto concerne i suoi ricevitori, soluzioni TV e altri prodotti affini, ma che si destreggia altrettanto bene per quanto riguarda altri prodotti, tra i quali i prodotti per il networking.

STRONG e la sua nuova frontiera

Diversi utenti che si interessano al mondo dell’elettronica sanno che Skyworth produce prodotti di alta tecnologia, commercializzati in Europa con il brand STRONG. Il target dell’azienda è quello di fornire prodotti che rispondano alle esigenze della propria utenza, tenendo conto soprattutto della sempre più ampia necessità di connettività.

Di certo STRONG è conosciuta, come detto, per i suoi decoder e TV ma bisogna tenere conto di un aspetto fondamentale: anche questi sono tutti apparecchi sempre più connessi. Per esempio, risulta sempre più imprescindibile la connessione a internet su di un ricevitore o su una Smart tv. Quante volte però capita di non avere una adeguata connessione a internet o addirittura di non averla proprio? Davvero tante: motivo per cui entra in campo STRONG. La scelta di veicolare Router, Repeater, Mesh e Powerline, non è quindi affatto casuale.

Per poter godere di un’esperienza televisiva a tutto tondo, STRONG mette a disposizione una gamma completa di prodotti per la connessione.

ROUTER 4G e 4G+, soluzione ideale quando si è in assenza di segnale internet (ADSL/Fibra)

Proprio ultimamente abbiamo avuto modo di recensire il nuovissimo 4G+ ROUTER1200, classico esempio delle capacità dell’azienda per in merito al mondo della connettività. STRONG offre inoltre 3 prodotti utilizzabili con una SIM di qualsiasi operatore. Connessione veloce affidabile e stabile in pochi minuti.

MESHKIT, la miglior soluzione per avere segnale stabile in tutte le zone della propria abitazione

La tecnologia mesh è conosciuta come una di quelle più all’avanguardia, forse la migliore in assoluto per ottenere un’unica rete potente in tutta casa che disponga una copertura praticamente illimitata. Una rete mesh è formata da un gruppo di dispositivi di connettività. A tal proposito ecco quindi pronto per il lancio il nuovissimo MESHKITAX3000, e poi Powerline, repeater a completare una gamma completa e affidabile.

Il progetto di Skyworth e Strong è un progetto strutturato e a lungo termine. Gli sforzi che verranno compiuti saranno molteplici. Non solo commerciali e di marketing, ma anche consolidando la struttura a livello nazionale con risorse dedicate. La gamma dei nuovi prodotti si amplierà e arricchirà nel prosieguo dell’anno.

Ricordiamo che i prodotti Strong sono fabbricati negli stabilimenti di proprietà Skyworth, che ha la capacità diprodurre tutto ciò che sarà necessario per soddisfare le esigenze dei consumatori, anche i più esigenti.

Con un progetto così ben definito e tutte queste frecce al proprio arco, STRONG non potrà che fare centro.