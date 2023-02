Computer Lenovo velocissimo a soli 200 euro su Amazon, il notebook in super sconto

Su Amazon oggi potete acquistare un notebook Lenovo IdeaPad 3 con ottime caratteristiche ad un prezzo davvero strepitoso. Si tratta di un’offerta che durerà solo per qualche giorno.

Ogni giorno arrivano nuove offerte di Amazon da non perdere e da prendere al volo. Per poterle avere direttamente sul vostro smartphone senza perderne neanche una, dovete solamente entrare nel nostro canale Telegram ufficiale. Basta cliccare qui per farlo gratis.

Computer Lenovo con 128 giga di memoria e Windows 11 in offerta al 32% di sconto su Amazon

La grande promozione di oggi riguarda un 32% di sconto su un computer portatile di altissimo livello. Stiamo parlando di un Lenovo IdeaPad 3, il quale nella sua inconfondibile scocca nasconde le prestazioni utili per fare lavori di ufficio e guardare qualche video, serie TV e magari navigare anche sui social. Chiaramente nulla di eccezionale, ma si tratta dell’utilizzo che circa il 70% degli italiani fanno ogni giorno.

Amazon dunque offre questa proposta con le solite caratteristiche che da sempre mettono in risalto le grandi potenzialità del marchio Lenovo.ricordiamo che il computer in questione ha uno schermo con diagonale da 15,6″ e con una risoluzione in grado di arrivare al full HD. In più per quanto riguarda l’hardware, c’è al suo interno un processore Intel Celeron N4020 con scheda grafica integrata e 4 giga di memoria RAM. Per quanto riguarda la memoria interna, c’è un SSD da 128GB. La colorazione è in blu, mentre il sistema operativo è Windows 11.

Il prezzo è davvero eccezionale visto che il computer costa solo 239 € grazie allo sconto di Amazon. Per poterlo portare a casa, dovete solo completare l’acquisto.