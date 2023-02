Non manca ormai molto tempo all’evento ufficiale del Mobile World Congress 2023 e ci aspettiamo tante novità dalle varie aziende del settore tech. Tra queste, ci sarà sicuramente anche HMD Global. Non sappiamo ancora quali novità saranno presente al MWC. Tuttavia, in queste ore è apparso un rete sul portale di benchmark Geekbench un nuovo smartphone Nokia, ovvero il prossimo Nokia G22.

Nokia G22, il nuovo smartphone avvistato in queste ore sul portale Geekbench

Nel corso delle ultime ore è stato avvistato in rete su Geekbench un nuovo smartphone del noto produttore HMD Global. Come già accennato, si tratta del prossimo Nokia G22. Dai benchmark pubblicati sul sito, lo smartphone ha ottenuto 308 punti in single core e 1094 punti in multi core. Dai benchmark, è emerso che il processore sarà uno dei soc del marchio Unisoc, ma al momento non sappiamo ancora di quale si tratta. Sappiamo solo che si tratta di un soc octa core da 1.61 GHz. Potrebbe trattarsi del soc Unisoc T606, ma per ora non ne abbiamo la conferma.

Oltre a questo, i benchmark hanno poi rivelato che affiancheranno il processore almeno 4 GB di memoria RAM. La versione del software installato a bordo è invece Android 12. Insomma, per il momento abbiamo queste piccole informazioni sul prossimo device a marchio Nokia. Ricordiamo che il suo predecessore, ovvero lo scorso Nokia G21 dispone di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici con refresh rate da 90Hz, mentre il sistema operativo installato è Android 11. Come processore, invece, monta il soc Unisoc T606.