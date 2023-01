La Anycubic Kobra Neo è una stampante 3D ad alte prestazioni con un design elegante e compatto. Con una risoluzione di stampa di 0,05 mm e una velocità massima di 100 mm/s, questa stampante è in grado di produrre stampe di alta qualità con dettagli precisi e nitidi.

Uno dei punti di forza della Anycubic Kobra Neo è la sua semplicità di utilizzo. La stampante è dotata di un display touch screen intuitivo che consente una facile navigazione tra le opzioni di stampa e il monitoraggio dei progressi. Inoltre, è dotata di un sistema di auto-calibrazione che consente una facile configurazione e un avvio rapido della stampa.

Confezione:

La confezione della Anycubic Kobra Neo include:

la stampante 3D;

Un alimentatore;

Un cavo USB;

Una scheda SD;

Una spazzola per la pulizia;

Un pennello per la rimozione dei supporti;

Un set di viti;

Un manuale utente;

Tutto è ben imballato e custodito all’interno della scatola, quindi non dovete temere il trasporto da parte dei corrieri. Il manuale utente fornisce istruzioni dettagliate per l’assemblaggio, la configurazione e l’utilizzo della stampante, nonché informazioni sul software di stampa e sulla risoluzione dei problemi comuni. Il manuale utente può essere anche scaricato dal sito web del produttore.

Design e materiali:

La Anycubic Kobra Neo ha un design elegante e compatto, con un telaio in alluminio anodizzato e un piatto di stampa in acciaio temperato. Il telaio è robusto e resistente, in grado di mantenere la stabilità della stampante durante la stampa.

Il piatto di stampa è in acciaio temperato, che fornisce una superficie di stampa liscia e uniforme per i modelli stampati. Inoltre il calore viene sparso uniformemente sulla sua superfice, anche sugli angoli.

La Anycubic Kobra Neo ha un design elegante e moderno, con una combinazione di colori neri e argento che la rendono attraente e professionale. Ha una forma compatta e leggera, con dimensioni ridotte che la rendono facile da posizionare su una scrivania o su un tavolo. Il design compatto la rende anche facile da trasportare, il che è perfetto per gli utenti che hanno bisogno di stampare in movimento.

Il display touch screen intuitivo è posizionato in modo strategico sulla parte anteriore della stampante, rendendo facile controllare la stampante e monitorare i progressi di stampa. La Anycubic Kobra Neo ha anche una serie di LED colorati che indicano lo stato di funzionamento della stampante, rendendola ancora più accattivante.

Assemblaggio della stampante:

L’assemblaggio della Anycubic Kobra Neo è generalmente semplice e intuitivo. La maggior parte dei componenti sono già montati in fabbrica, il che significa che l’utente deve solo collegare alcuni pezzi e fare alcune regolazioni di base.

Il primo passo per l’assemblaggio della stampante è quello di collegare il telaio della stampante al piatto di stampa. Questo viene fatto semplicemente avvitando i perni del telaio nei fori del piatto di stampa. Successivamente si collega l’alimentatore e si collega la stampante al computer tramite una porta USB.

Il passo successivo consiste nel montare l’estrusore e la testina di stampa. Questo viene fatto semplicemente avvitando l’estrusore al telaio della stampante e collegando la testina di stampa al motore dell’estrusore. A questo punto è necessario fare una calibrazione dell’estrusore per ottenere la giusta altezza e distanza dalla piattaforma di stampa. Una volta completato l’assemblaggio, è possibile iniziare a utilizzare la stampante.

Software e configurazione:

La Anycubic Kobra Neo viene fornita con il software di stampa Anycubic 3D Printer, che consente di caricare i modelli 3D, controllare la stampante e regolare le impostazioni di stampa. Il software è facile da usare e intuitivo, con un’interfaccia utente semplice e intuitiva.

Per quanto riguarda la configurazione, la Anycubic Kobra Neo utilizza un sistema di auto-calibrazione per la piattaforma di stampa, il che significa che l’utente non deve preoccuparsi di regolare manualmente il piatto.

Il software di stampa supporta una vasta gamma di formati di file, tra cui STL, OBJ e G-Code, e consente di regolare molte impostazioni di stampa, tra cui la velocità, la risoluzione, la densità e l’infill. Inoltre, il software consente di controllare la stampante tramite un PC o un dispositivo mobile, via wireless. Ci possono essere alcune difficoltà per gli utenti meno esperti nell’utilizzo del software, ma con un po’ di pratica e di documentazione si può imparare a utilizzare al meglio la stampante.

Specifiche tecniche:

La Anycubic Kobra Neo è una stampante 3D FDM (Fused Deposition Modeling) con una risoluzione di stampa di 0,05 mm e una velocità massima di 100 mm/s. Ha una dimensione di stampa di 200 x 200 x 200 mm e una precisione di posizionamento di 0,0125 mm.

La Anycubic Kobra Neo utilizza un sistema di auto-calibrazione per la piattaforma di stampa, che consente una facile configurazione e un avvio rapido della stampa.

La stampante utilizza un sistema di raffreddamento ad aria per mantenere la temperatura della testina di stampa costante durante la stampa, evitando deformazioni o distorsioni nei modelli stampati. La Anycubic Kobra Neo è compatibile con una vasta gamma di filamenti, tra cui ABS, PLA, TPU e altri materiali. Ciò significa che gli utenti possono scegliere il materiale più adatto alle loro esigenze e ottenere risultati di stampa ottimali.

In termini di connettività, la Anycubic Kobra Neo è dotata di una porta USB e di una scheda SD per la trasmissione dei modelli di stampa. Inoltre, essa supporta il sistema di stampa wireless tramite WiFi, offrendo la possibilità di controllare la stampante da uno smartphone o un tablet.

Qualità di stampa:

La qualità di stampa della Anycubic Kobra Neo è generalmente molto buona. La stampante utilizza una risoluzione di stampa di 0,05 mm e una velocità massima di 100 mm/s, il che significa che è in grado di produrre stampe di alta qualità con dettagli precisi e nitidi.

Le stampe che potete ottenere con questa piccolina sono davvero di alta qualità, se non necessitate di stampare in fretta e andate ad un ritmo moderato, la Anycubic Kobra Neo vi può regalare grandi soddisfazioni.

Tra le varie prove che abbiamo fatto abbiamo stampato “La Mano” della famiglia Addams e come potete vedere anche dalle foto che alleghiamo in questa recensione, i dettagli sono davvero incredibili.

Conclusioni e prezzo:

In conclusione la Anycubic Kobra Neo è una stampante 3D di alta qualità, con una risoluzione di stampa elevata, un’alta velocità di stampa, un sistema di auto-calibrazione, un’nterfaccia intuitiva, un sistema di raffreddamento ad aria e una compatibilità con una vasta gamma di filamenti. Queste caratteristiche la rendono una scelta ideale per gli utenti che cercano una stampante 3D affidabile e ad alte prestazioni.

Potete acquistare la nuova Anycubic Kobra Neo sul loro sito ufficiale, ad un prezzo di 269,00 €, ma grazie agli sconti invernali che sono ancora disponibili, il prezzo scende a 249,00 €. Un costo perfettamente in linea con la filosofia dell’azienda e delle stampanti in generale.

Se doveste perdere l’offerta sul sito ufficiale, la potete acquistare anche su Amazon dove spesso è in offerta.