A giugno 2022, dopo varie settimane indiscrezioni riguardanti il possibile lancio di Telegram Premium, versione a pagamento dell’app, Pavel Durov ha deciso ufficialmente di lanciarla. Infatti, questo piano può risultare molto utile per chi usa più frequentemente la piattaforma. Tuttavia, non tutti sono ancora a conoscenza di cosa fare per abbonarsi e che vantaggi porta questo abbonamento. Andiamo a scoprire tutto ciò che occorre sapere nella sezione che segue.

Telegram Premium, ecco cosa offre la versione a pagamento dell’app di messaggistica

Iscriversi a Telegram Premium è molto semplice: dopo aver aperto l’app di Telegram su smartphone, dovremo premere sul pulsante del menu a tre linee che si trova in alto a sinistra, per poi accedere alla scheda dedicata alle Impostazioni.

Su questa nuova schermata si dovrà scendere di poco per poi scovare la piccola barra “Telegram Premium” con tanto di icona a stella colorata. Premendoci sopra, si potrà accedere ad un ulteriore pagina, dove infondo troviamo il pulsante per iscriverci pagando 5,99 euro al mese.

La schermata si completa con tutti i vantaggi che comprende avere un abbonamento all’app di messaggistica. Uno di questi, ad esempio, sono l’accesso ad emoji animate, maggiore velocità di download dei contenuti multimediali e documenti, dimensioni più ampie dei file uppati a 4 GB, trascrizione a testo di qualsiasi messaggio vocale e molto altro ancora.

Per potersi iscrivere sarà necessario pagare mediate il Google Play Store o l’App Store, andando quindi ad associare una carta di credito o debito. Alternativamente, possiamo servirci di Google Pay, PayPal o Paysafecard.