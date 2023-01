Una decisione irrimovibile quella del Consiglio dell’Unione europea (2005/214/GAI) che sancisce il riconoscimento reciproco delle sanzioni pecuniarie tra Stati, comprese le multe stradali, nell’UE.

Le autorità competenti dello Stato di residenza dell’autore del reato riconoscono la sanzione senza che sia necessario alcun ulteriore adempimento e adottano tutti i provvedimenti necessari per la sua esecuzione. Solo per determinati motivi l’ordine può essere rifiutato, ad esempio se la sanzione pecuniaria è inferiore a 70 euro.

In quasi tutti i paesi dell’UE, questa decisione è applicata a livello nazionale e l’esecuzione è obbligatoria. L’Italia è tra gli ultimi Paesi ad aver recepito questa disposizione (Decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 37 – decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37).

La trasmissione dei dati del proprietario dell’auto sarà così molto più semplice in futuro con l’attuazione della nuova direttiva 2011/82/UE che prevede nuove regole per il flusso di informazioni dei dati tra gli Stati membri.

Ecco cosa succede se commetti un infrazione all’estero

Qualora le autorità dello Stato in cui è stata commessa l’infrazione stradale prevedano di avviare procedimenti successivi alle infrazioni stradali, ci saranno alcune regole sulla lettera informativa al proprietario dell’auto. Lo Stato membro includerà la natura dell’infrazione in materia di sicurezza stradale, il luogo, la data e l’ora dell’infrazione, il titolo dei testi del diritto nazionale violato e, se del caso, i dati relativi al dispositivo utilizzato per rilevare il reato e la sanzione.

La lettera informativa deve essere inviata nella lingua del documento di immatricolazione, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione. La direttiva non contiene alcuna disposizione relativa all’esecuzione.

La direttiva dovrà essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 7 novembre 2013. Sarà applicabile alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale: eccesso di velocità; mancato uso della cintura di sicurezza; non fermarsi a un semaforo rosso; guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; non indossare un casco di sicurezza; l’uso di una corsia vietata e l’uso illegale di un telefono cellulare o di qualsiasi altro dispositivo di comunicazione durante la guida.