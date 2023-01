Durante la giornata del 4 gennaio 2023, in particolare durante le partite di Serie A tra Inter-Napoli e Udinese-Empoli, ci sono state numerose segnalazioni da parte di alcuni utenti abbonati ai servizi di DAZN. In particolare, sembra che ci siano stati nuovamente dei disservizi durante la visione di queste partite del campionato campionato calcio della Serie A. L’azienda ha comunque prontamente risposto, scusandosi e promettendo rimborsi agli utenti.

Dazn, in arrivo rimborsi a tutti gli utenti coinvolti dai disservizi del 4 gennaio

L’azienda DAZN ha da poco risposto in seguito alle lamentele degli utenti. Come già detto, infatti, durante la giornata del 4 gennaio 2023 ci sono stati diversi disservizi durante la visione di due partite del campionato di calcio italiano della Serie A, ovvero tra Inter-Napoli e Udinese-Empoli.

DAZN ha prontamente risposto agli utenti. Nel comunicato ufficiale, l’azienda si è scusata con gli utenti coinvolti, spiegando che ci sono stati dei problemi tecnici dovuti ad un partner esterno globale. DAZN ha comunque promesso rimborsi a tutti coloro che hanno subito questi disservizi durante le partite. Ecco qui di seguito quanto riportato ufficialmente dall’azienda:

“Ci rammarichiamo per quanto accaduto durante due delle dieci partite disputate il 4 Gennaio, Inter – Napoli e Udinese – Empoli. Nonostante la tecnologia di DAZN sia rimasta resiliente e abbia funzionato correttamente durante la fruizione delle partite, è avvenuto un disservizio tecnico causato da un partner esterno globale, incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server (CDN) utilizzati da DAZN.

Riteniamo innanzitutto doveroso scusarci con i clienti impattati che provvederemo a rimborsare proattivamente in conformità alla regolamentazione vigente. Alcuni clienti sono stati interessati da tale disservizio che è stato causato da una terza parte. Il meccanismo di protezione di DAZN per assicurare la continuità del servizio si è attivato ed inoltre il team tecnico ha prontamente individuato il problema e posto in essere le azioni correttive indispensabili che hanno permesso il graduale ripristino del servizio.

Il disservizio ha impattato alcuni clienti, mentre la maggior parte delle persone connesse ha visualizzato gli eventi senza alcun problema. La fruizione in live streaming di contenuti sportivi dipende da molteplici fattori e dal contributo di una serie di partner tra cui i gestori di specifiche infrastrutture di distribuzione dei contenuti video, da cui ci aspettiamo i massimi standard qualitativi.

DAZN si impegna a rispettare gli standard più elevati e per questo l’incidente avvenuto ieri è per noi inaccettabile. La qualità e l’attenzione verso il consumatore rimangono per noi priorità imprescindibili, per tale ragione valuteremo azioni per tutelare il servizio offerto e gli importanti investimenti fatti e misure di mitigazione con tutti i nostri partner di distribuzione per garantire che gli appassionati possano godere della copertura della Serie A su DAZN senza ulteriori problemi tecnici.”