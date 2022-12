L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta Ultraveloce, composta da una connessione in Fibra e da una SIM.

L’offerta è stata prorogata fino al 14 gennaio 2023, salvo cambiamenti nei prossimi giorni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile proroga l’offerta Ultraveloce fino a gennaio 2023

PosteCasa Ultraveloce Start, in questo caso è inclusa esclusivamente una connessione illimitata in Fibra FTTH o in Misto Fibra Rame FTTE o FTTC, come in precedenza con un costo promozionale pari a 23,90 euro al mese. Questa offerta può essere attivata soltanto in ufficio postale, sostenendo un costo di attivazione, consegna e installazione pari a 39 euro.

Passando invece a PosteCasa Ultraveloce in versione standard, anche con questa offerta è prevista una connessione illimitata in Fibra FTTH o in Misto Fibra Rame FTTE o FTTC, ma in questo caso è inclusa anche una chiavetta 4G che permette di navigare anche su rete mobile, il tutto con un costo promozionale pari a 26,90 euro al mese anziché 30,90 euro al mese. Denominata offerta con “due connessioni”, questa versione prevede dunque anche una SIM con Giga illimitati, inserita appunto dentro una chiavetta dedicata.

Rispetto alla versione Start, il costo è infatti maggiore di 3 euro. Inoltre, il costo di attivazione, consegna e installazione risulta pari a 49 euro. Di quest’ultima offerta è possibile richiedere l’attivazione anche online, oltre che in un qualsiasi ufficio postale. Vi ricordiamo di visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli delle offerte.