La nuova app creata dalla piattaforma di genealogia online e dalla società di analisi del DNA MyHeritage si chiama AI Time Machine e consente agli utenti di generare immagini che simulano come sarebbero nei diversi periodi della civiltà umana attraverso l’uso di un sistema di intelligenza artificiale.

Gli utenti sono tenuti a scattare da dieci a venticinque immagini di se stessi inclusi tre scatti di tutto il corpo, cinque scatti della parte superiore del corpo, dieci scatti ravvicinati e due per ogni profilo laterale.

In particolare, il sito web consiglia agli utenti di selezionare le immagini che sono già nei loro rullini fotografici utilizzando foto ad alta risoluzione. Inoltre, il nuovo sistema di intelligenza artificiale è in grado di fornire agli individui una selezione di epoche diverse che vanno dall’egiziano al medievale, ma anche rappresentazioni del XIX secolo, e simpatiche riproduzioni che ti trasformeranno in un astronauta nello spazio.

Tanti temi disponibili

In particolare, altri temi disponibili includono l’antica Grecia, ma l’app ha specificato che dopo il primo utilizzo “alcuni temi verranno selezionati automaticamente per te e potrai sceglierne di aggiuntivi nella pagina dei risultati una volta che le tue immagini sono pronte“.

MyHeritage scrive sul suo sito web che in genere occorrono dai 30 ai 90 minuti per costruire il modello iniziale dalle foto caricate da un utente e, una volta completato il processo, l’utente riceverà un’e-mail che lo avviserà che le sue immagini sono pronte per la visualizzazione. Per utilizzare AI Time Machine di MyHeritage, puoi andare solo sul sito web, non esiste un’app ne per Android ne per iOS.