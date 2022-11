La vita è una e come tale va vissuta. Ovviamente in “soli” 100 anni (approssimativi) non riusciremo mai a fare il giro del globo, questo è ovvio. Laddove però non arriviamo noi a causa del poco tempo a disposizione, può arrivarci la tecnologia. In Egitto per esempio la Grande Piramide di Giza si può tranquillamente visitare grazie al tour in 3D. Non sarà lo stesso, ma potremo comunque dire di aver “visto” la più antica delle sette meraviglie del mondo.

Grande Piramide di Giza, ora potrai visitarla da casa grazie al tour in 3D

Insomma, finalmente si può visitare la Grande Piramide di Giza anche online ed è tutto merito di un gruppo di ricercatori che ha messo a disposizione un tour in 3D dell’interno della tomba.

Ma chi ha effettuato le foto all’interno della piramide suddivisa in tre camere interne e conosciuta anche con il nome di Piramide di Khufu? Ovviamente i ricercatori specializzati. Vediamo nel dettaglio il percorso. Si entra tramite un tunnel realizzato da alcuni ladri nell’820 dopo Cristo. Dopodiché ci si ritroverà davanti alla camera del re in cima alla piramide, la camera della regina al centro e una camera sotterranea (il cui scopo è ancora sconosciuto).

La Piramide in questione prende anche il nome di Piramide di Cheope poiché fu lo stesso sovrano egizio della IV dinastia ad iniziare la costruzione della tomba nel 2550 avanti Cristo. Quanto alla struttura, la tomba emerge su ben 2,3 milioni di blocchi di pietra, del peso medio di 2,5-15 tonnellate ciascuno. Il grande lavoro avvenne per mano di lavoratori regolarmente pagati e ben trattati, non come si diceva nella storia.