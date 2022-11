Amazon è sicura degli sconti che applica, e vuole evitare alcun tipo di dubbio o di perplessità da parte dei consumatori nazionali. Per questo motivo ha deciso di attivare una campagna unica nel proprio genere, che possiamo vedere per la prima volta effettivamente applicata.

Non stiamo parlando del reso possibile fino al 31 gennaio, quella è una prassi ormai molto comune che da anni Amazon attiva nel periodo corrente, ma del rimborso automatico. Molti utenti credono in effetti che nella settimana del Black Friday, i venditori aumentino i prezzi, spacciando poi gli sconti come fantastici, quando in realtà non lo sono. Per tutelare il consumatore, Amazon garantisce che il prezzo disponibile, per i soli prodotti con l’etichetta Black friday sia il più basso possibile.

Amazon: ecco il plus per tutti gli acquirenti

Nell’eventualità in cui uno dei prodotti contrassegnati, dovesse essere posto in vendita ad un prezzo più basso entro il 5 dicembre, Amazon in automatico invierà un rimborso al cliente. Spiegandolo meglio, se in questo periodo acquistate un prodotto (che ricordiamo deve essere contrassegnato dal logo Black Friday) a 20 euro, e terminata la Black Week, questi venisse scontato a 5 euro, entro e non oltre il 5 dicembre, Amazon si impegna a fornire un rimborso del valore di 15 euro, con accredito automatico (non è richiesta alcuna azione da parte dell’utente).

Una prassi che mostra un grande attaccamento alla clientela ed una serietà che vorremmo vedere emulata anche da altri rivenditori di elettronica, non trovate?.