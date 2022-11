Eleglide, uno dei brand produttori di ebike e monopattini, maggiormente in ascesa nel corso degli ultimi anni, ha lanciato una interessante promozione in occasione del Black Friday, con tantissimi sconti per gli utenti che decideranno di acquistare nel periodo corrente.

Tutti gli sconti di cui vi parleremo sono fruibili solamente sul sito ufficiale Eleglide, fino al 30 novembre con spedizione gratuita, ma sopratutto presenza del magazzino in Europa, ciò sta a significare che non sarà necessario pagare l’eventuale dogana, non sono difatti previsti costi aggiuntivi a quelli effettivamente mostrati a schermo.

Eleglide: ecco tutte le offerte

Per l’occasione Eleglide ha pensato di fornire alcuni codici sconto per ridurre al massimo la spesa da sostenere in fase d’acquisto, ecco quindi che scegliendo un modello tra Eleglide Citycrosser, Tankroll, M1 Plus e Coozy (LINK acquisto), basterà inserire il codice BF100, per avere in cambio uno sconto effettivo di 100 euro, rispetto al prezzo mostrato a schermo.

Gli utenti che invece sceglieranno un modello tra Eleglide T1 e T1S, dovranno inserire il coupon BF80, per ricevere uno sconto di 80 euro, per finire con il codice BF50, da utilizzare solamente sull’acquisto dell’Eleglide M1, il quale permette di ricevere una riduzione effettiva pari a 50 euro.

Se arrivati a questo punto foste interessati all’acquisto, potete collegarvi direttamente a questo link, e scegliere il modello effettivamente desiderato. Per ogni prodotto è prevista la garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto, il pagamento potrà essere effettuato tramite Paypal, godendo a tutti gli effetti della protezione dell’acquirente. Le offerte, come anticipato, scadranno il 30 novembre 2022.