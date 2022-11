Black Friday 2022: se siete amanti dei videogame non potete perdere queste promo

Il Black Friday 2022 è iniziato da qualche ora ma sta già dando i suoi succosi frutti. Molteplici sono state e continuano ad essere le promozioni sulle principali piattaforme dell’e-commerce, prime tra tutte risaltano in particolar modo quelle dei videogame. Sony PlayStation ad esempio sta regalando delle grandi offertone su giochi PS5 e PS4, accessori e abbonamenti al PlayStation Plus, sia su PlayStation Store che presso i rivenditori aderenti. Tutte le promo saranno valide per 11 giorni, ovvero fino al 28 novembre 2022.

Black Friday 2022: la lista dei videogame in promo

Nella selezione di giochi PS5 e PS4 in offerta presso i rivenditori autorizzati troviamo:

Horizon Forbidden West (PS4) a 39,99€ invece che 70,99 €

(PS4) a 39,99€ invece che 70,99 € Horizon Forbidden West (PS5) a 49,99€ invece che 80,99€

(PS5) a 49,99€ invece che 80,99€ Gran Turismo 7 (PS4) a 39,99€ invece che 70,99 €

(PS4) a 39,99€ invece che 70,99 € Gran Turismo 7 (PS5) a 49,99€ invece che 80,99€

(PS5) a 49,99€ invece che 80,99€ The Last of Us Part I (PS5) a 59,99€ invece che 80,99€

(PS5) a 59,99€ invece che 80,99€ The Last of US Parte II (PS4) a 9,99€ invece di 40,99€

(PS4) a 9,99€ invece di 40,99€ Demon’s Soul Remake (PS5) a 39,99€ invece che 80,99€

(PS5) a 39,99€ invece che 80,99€ Returnal (PS5) a 39,99€ invece che 80,99€

(PS5) a 39,99€ invece che 80,99€ Marvel’s Spider-Man Miles Morales (PS4 e PS5) a 29,99€ invece che 60,99€

Ma anche svariati giochi per PS4, inclusi nei PlayStation Hits, tra cui God of War (2018), Ratchet & Clank e Gran Turismo Sport a 9,99€ ciascuno invece che 20,99€.

Le promozioni del Black Friday 2022 di PlayStation inoltre permettono di acquistare il controller DualSense di PS5, nelle colorazioni White, Midnight Black, Cosmic Red, Galactic Purple, Nova Pink e Starlight Blue, e nella nuova variante Grey Camouflage, al costo di 49,99€ anziché di 69,99€. Oppure anche il bundle contenente il controller e una copia di EA Sports FIFA 23 a 99,99€, anziché 119,99€.