Elon Musk ha dato il via a un’altra settimana tumultuosa su Twitter continuando a licenziare chiunque respinga il nuovo proprietario. Un certo numero di dipendenti di Twitter si è rivolto alla società sui social annunciando di essere stato licenziato dopo aver respinto pubblicamente Musk sulla piattaforma o sui canali Slack interni dell’azienda.

Alcuni dipendenti hanno lavorato per l’azienda per pochi anni, altri che sono stati licenziati hanno affermato di aver lavorato in Twitter per più di un decennio. Le mosse di Musk stanno aumentando ulteriormente le preoccupazioni che il sito web farà fatica a mantenersi in futuro.

I dipendenti che sono stati licenziati dall’azienda non vengono chiamati o informati da una persona, ma ricevono invece un’e-mail che il loro rapporto di lavoro è stato interrotto. L’e-mail dice semplicemente loro che “il tuo comportamento recente ha violato la politica aziendale” senza alcun contesto su ciò che esattamente il dipendente ha fatto per giustificare il licenziamento.

Un licenziamento dopo l’altro

Secondo alcuni che hanno tenuto traccia dei licenziamenti, quelli di oggi sono stati finora più di venti. Quando è arrivata la notizia del licenziamento di altri dipendenti, Musk si è rivolto a Twitter per deridere coloro che aveva licenziato.

“I licenziamenti di oggi sono solo gli ultimi ad avere un impatto sull’azienda.” Da quando Musk ha rilevato Twitter, l’azienda ha licenziato più della metà dei suoi dipendenti a tempo pieno ea contratto, diminuendo il proprio organico da circa 13.000 a meno di 5.000. Ha anche lanciato e poi ripristinato il suo nuovo servizio in abbonamento Twitter Blue.

La società dovrebbe anche annunciare un’importante ristrutturazione che potrebbe vedere ancora più licenziamenti, ma Twitter deve ancora annunciare una tale riorganizzazione.