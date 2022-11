Qualunque siano i tuoi pensieri su Google Stadia, una cosa è certa: l’azienda che fa il possibile ed emette rimborsi ai consumatori è un’azione altamente lodevole. Se eri un giocatore Stadia che ha speso soldi per esso, a breve riceverai un rimborso sul tuo metodo di pagamento originale. Potresti anche averlo nel tuo conto bancario. Tuttavia, alcuni giocatori stanno segnalando un effetto collaterale negativo che sembra essere legato al rimborso di Stadia: i loro saldi di Play Points.

Secondo i reclami degli utenti su forum come Reddit, i clienti Stadia stanno vedendo rimborsi sui loro account, ma Google sembra detrarre Play Points dai loro account nel processo. Di conseguenza, molte persone segnalano saldi negativi sui propri account Google Play. Alcuni clienti stanno vedendo migliaia di saldi negativi, che sostanzialmente impediscono loro di richiedere sconti sugli acquisti sul Play Store fino a quando il saldo negativo non viene cancellato.

Google Stadia, i rimborsi sono già iniziati

Stadia acquista i Play Points guadagnati in base al livello di Play Points dell’utente, con un minimo di 1 punto per ogni dollaro speso. Con giochi tripla A che costano 70 euro ciascuno, è semplice capire come quei punti sono stati accumulati, sono stati spesi per app e film (ogni punto equivale a un centesimo di sconto su un acquisto) e ora vengono detratti.

Alcuni utenti lo vedono come una punizione da parte di Google e, sebbene non sia chiaro se la società abbia preso in considerazione questa mossa, sembra losco, ingiusto e, francamente, un po’ ipocrita – dopotutto, nessuno tranne Google è responsabile della scomparsa di Stadia. Indipendentemente dal fatto che il risultato fosse previsto o meno, Google dovrebbe ovviamente affrontarlo per dissipare i timori degli utenti.

Per il momento, se sei colpito, tutto ciò che puoi fare è lamentarti online insieme a tutti gli altri nella speranza che Google esamini almeno il problema. Di conseguenza, la società potrebbe trovarsi in difficoltà legali.