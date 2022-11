Triviaverse: dopo Trivia Quest arriva su Netflix il nuovo universo dei quiz

Tutti sappiamo che i costi dell’abbonamento Netflix hanno subito delle modifiche convenienti per via dell’inserimento della pubblicità. Ora però ci chiediamo: cosa possiamo fare durante quell’attesa infinita che tanto ci annoia? Per fortuna la piattaforma sta per lanciare Triviaverse, un sistema che ci intratterrà e allo stesso tempo ci farà divertire.

Triaverse: l’universo dei quiz è intrattenimento allo stato puro

Come dicevamo, Triviaverse – L’universo dei quiz, è un gioco senza tempo che ci permette di trascorrere le pause nel migliore dei modi. Insomma, grazie a questo possiamo dire addio ai momenti morti. Il game si struttura su diverse categorie di domande passando dalla scienza alla storia, e dalla cultura pop “fino a includere qualsiasi altro argomento immaginabile”.

L’universo dei quiz regala al giocatore delle domande a cui rispondere rapidamente divise in tre round con difficoltà crescente: ci saranno quindi la modalità giocatore singolo, e due round ciascuno nella modalità due giocatori. L’obiettivo è di rispondere nella maniera corretta nel minor tempo possibile ad un quantitativo di domande sempre più elevato. Così facendo si otterrà un punteggio più o meno buono.

Col progredire dei punteggi Triviamaster regalerà badge che vanno da Senza speranza, Diploma d’asilo, Fortuna del principiante, Noiosamente nella media, Comune mortale, A un passo dal dottorato, Super nerd, Quasi geniale, Mente brillante, fino al titolo più importante di Divinità di Triviaverse.

Il gioco a tempo sarà presto disponibile in ben nove lingue su tutte le smart TV, i lettori per lo streaming, le console per videogiochi, i browser per computer, gli smartphone e i tablet.