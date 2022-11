Il prezzo delle bollette di gas e energia elettrica è nettamente lievitato nel corso degli ultimi mesi, sebbene comunque le stime recenti mostrino un calo per la fine dell’anno corrente. Per cercare di avere energia illimitata gratis, è possibile pensare di acquistare un prodotto che possa generarla in autonomia, senza richiedere esborsi importanti.

Oggi vi parliamo infatti delle power stations, ovvero delle sorta di powerbank di grandi dimensioni, che integrano al proprio interno pacchi di batterie dalla grandissima capacità, il cui obiettivo è fornire energia elettrica ai più disparati dispositivi. I camperisti o i campeggiatori sicuramente ne avranno già sentito parlare, e probabilmente le utilizzano quotidianamente nei propri viaggi, ma è indubbio che possano essere un valido aiuto per gli utenti che vogliono risparmiare.

Energia illimitata gratis: ecco come fare

Di base prodotti di questo tipo devono essere caricati tramite una presa elettrica, o anche la 5V dell’automobile, per poter godere effettivamente di energia illimitata è necessario acquistare a parte i pannelli solari, da collegare direttamente alla power station, in modo da fornire l’energia necessaria per la ricarica, senza comunque essere costretti a collegare fisicamente il prodotto alla presa a muro.

Il prezzo di vendita varia in relazione al modello selezionato, possono anche costare più di 1000 euro se puntate verso dispositivi di fascia alta, ma con il giusto investimento pensiamo che potrete davvero risparmiare nel lungo periodo.