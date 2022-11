A partire da ieri 7 novembre 2022 l’operatore WindTre ha lanciato la promozione denominata Flash Week e questa volta vengono proposti alcuni modelli della famiglia Samsung Galaxy S22, oltre che il Galaxy Z Flip4.

Vi ricordiamo che nelle settimane precedenti erano disponibili Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro, acquistabili in promo dal 31 Ottobre al 6 Novembre 2022. Scopriamo ora le novità di questa settimana.

WindTre rilancia la Flash Week

Come detto precedentemente, per la nuova settimana che va dal 7 al 13 Novembre 2022, con la promozione Flash Week è possibile acquistare in sconto alcuni smartphone della gamma Samsung Galaxy S22, in particolare Samsung Galaxy S22 e S22+, entrambi in versione 128GB. Inoltre, l’operatore arancione propone a rate con prezzi scontati anche il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip4, anch’esso con 128GB di memoria interna.

Samsung Galaxy S22 5G 128GB è in promozione a 17,99 euro in più al mese, il fratello maggiore Galaxy S22 Plus da 128GB è in promozione a 23.99 euro al mese invece di 25,99 euro ed infine il Galaxy Z Flip 4 è possibile rateizzarlo a 24,99 euro al mese invece di 26,99 euro al mese. Come riportato nel sito ufficiale dell’operatore, gli stessi prezzi sono disponibili anche con Di Più Unlimited 5G.

Con questa nuova promozione disponibile nei punti vendita, lo sconto risulta valido sia per la normale vendita a rate che in caso di finanziamento. Si specifica inoltre che, poiché gli smartphone Samsung in promo sono acquistabili con prezzi differenziati in base all’offerta WindTre abbinata, i prezzi sopra elencati sono da ritenersi soltanto alcuni esempi.