Il primo prodotto dell’azienda, Ear (1), ha venduto oltre 550.000 unità fino ad oggi. Dopo il questo successo, il primo smartphone dell’azienda, il Phone (1) è stato lanciato il 12 luglio 2022, uno dei lanci di smartphone più attesi dell’anno.

Adesso Nothing ha appena lanciato sul mercato le nuove Ear (stick) le cuffie TWS che stravolgono la banalità con un design unico. Dopotutto è quello che sta provando a fare l’azienda, riscrivere e dare una scossa al panorama tech.

Design e materiali:

La custodia di ricarica è soprannominata “lipstick” per la sua curiosa forma che ricorda un maxi rossetto. Questo suo design lo rende un perfetto oggetto anti-stress, è impossibile non giocarci se lo avete in mano. La custodia è alta circa 30 mm e ha un diametro di circa 18,5 mm, per un peso di soli 46,3 g. L’intero case è costruito in plastica trasparente, che vi consente di vedere gli auricolari al suo interno. Per poter aprire questa custodia, il movimento è lo stesso che fareste con un rossetto.

Anche gli auricolari hanno un design estremamente moderno ed originale che non passa inosservato. Anche esse hanno metà del corpo trasparente in modo tale da poter vedere l’interno. Questo nuovo design integra l’antenna nella parte superiore per migliorare la ricezione del segnale. I padiglioni, al contrario del modello dell’anno scorso, non hanno più dei gommini, ma semplicemente una capsula in plastica dotata di 3 microfoni.

Le dimensioni di questi nuovi auricolari sono di circa: 30 x 19 x 18 mm; e hanno un peso di soli 4,4 g, Quindi nel complesso sono abbastanza compatti e leggeri. Tuttavia, nonostante siano abbastanza comodi e non diano fastidio alle orecchie una volta indossati, non sono perfettamente saldi. Molto qui dipende dalla vostra forma dell’orecchio, le ho fatte provare ad un amico per un paio di giorni e lui le ha sentite molto più salde.

Specifiche tecniche:

Le Nothing Ear (stick) hanno un driver dinamico da 12,6 mm progettato su misura, con magneti per gli altoparlanti di buona qualità. Questo driver è abbastanza grande da offrire profondità ricche, alti nitidi e dettagli audaci, pur essendo abbastanza piccolo per una vestibilità comoda.

Il diaframma di questi auricolari è in PEN (polietilene naftalato) + PU (poliuretano) e i codec che supporta sono: AAC e SBC. Inoltre non dovete temere polvere, acqua e sudore, grazie a una certificazione IP54.

Nonostante le Ear (stick) siano dotate di una modalità bassa latenza, quando abbiamo giocato sul nostro smartphone, abbiamo notato un leggero ritardo. Tuttavia ci sentiamo di dire che non è nulla di fastidioso o molto evidente, quando entrate nel vivo del gioco non ci farete più caso.

Inoltre qui c’è la tecnologia Bass Lock, per evitare perdite di suono dal design semi-auricolare. Infatti è stato aggiunto un software intelligente che rileva la perdita dei bassi quando vengono indossati gli auricolari, regolando automaticamente la curva dell’equalizzatore al livello ottimale.

Altre caratteristiche principali sono:

Rilevamento nell’orecchio;

Google Fast Pair;

ANC;

Clear Voice Tecnology;

Come suonano:

La qualità del suono rimane costante anche alle frequenze più alte e più basse, grazie al diaframma personalizzato che è stato rinforzato con un rivestimento speciale per fornire una distorsione minima.

Tutto sommato la qualità dell’audio qui non è affatto male per questa fascia di prezzo e potete personalizzare l’equalizzazione a vostro piacimento direttamente nell’app, andando a settare i livelli delle frequenze basse, medie o alte. Oppure potete scegliere direttamente fra i preset esistenti: bilanciato, alti, bassi e voce.

I bassi sono abbastanza incisivi se paragonati ad altri suoi competitor, quindi questi auricolari sono molto equilibrati per qualsiasi utilizzo, sia che stiate riproducendo della musica, sia che stiate guardando un film oppure che voi stiate giocando, loro sono delle ottime compagne.

Ovviamente se siete dei puristi della musica e necessitate di un suono di alto livello, vi dovete spostare su un’altra fascia di prezzo.

Come sono in chiamata:

La tecnologia Clear Voice, grazie ai tre microfoni di cui sono dotate le Ear (stick) e ad algoritmi intelligenti aggiornati, consentono a questi auricolari di captare e filtrare i rumori di sottofondo più forti.

Il risultato è abbastanza buono, i rumori vengono isolati abbastanza e la nostra voce viene amplificata per far sì che il nostro interlocutore ci senta bene anche se non ci troviamo in un posto insonorizzato.

Non abbiamo mai avuto grosse difficolta durante le chiamate in diverse situazioni e luoghi e abbiamo sentito e ci hanno sentiti, sempre in maniera molto chiara.

Autonomia:

I dati riportati dall’azienda sono abbastanza veritieri in termini di autonomia e questo ci ha fatto molto piacere.

Con una carica singola potete avere un’autonomia di circa 7 ore di ascolto, se non tenete attivate molte funzioni e non avete il volume sparato al massimo. Invece l’autonomia è di circa 3 ore se si parla di un’utilizzo di sola conversazione.

La custodia con una carica piena vi può garantire fino a 30 ore circa di ascolto, che è davvero niente male e fino a 12 ore di conversazione. Calcolate che con 10 minuti di ricarica avete circa 8 ore di autonomia.

La custodia si ricarica con cavo USB-C.

Conclusioni e prezzi:

Le Nothing Ear (stick) rispecchiano perfettamente lo spirito d’innovazione a cui questa azienda sta puntando. Loro hanno un bellissimo design e soprattutto si distinguono dalla massa.

Arrivano sul mercato con un prezzo di 119,00 €, alcune sue concorrenti costano anche 20 o 30 euro di meno, tuttavia, così come per il Nothing Phone (1), qui comprate un esperienza che si distingue del resto del panorama tech.