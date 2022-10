Ufficialmente disponibile anche in Italia la nuova voce per Amazon Alexa. Oltre alla voce originale, gli utenti possono scegliere una nuova opzione semplicemente chiedendo all’assistente vocale di cambiare voce.

“Alexa, cambia la tua voce” è tutto ciò che basterà dire per provare la nuova opzione. Tutte le parole di attivazione – Alexa, Computer, Echo o Amazon – funzionano perfettamente sia con la nuova voce che con quella originale. Amazon cerca sempre di prestare massima attenzione ai propri clienti. Soprattutto dopo le accuse accumulate nel corso degli anni sulla poca cura per i propri dipendenti, diventa ancor più importante soddisfare i clienti.

Amazon Alexa: nuova voce disponibile per il noto assistente vocale anche in Italia

L’azienda è guidata da quattro principi: attenzione focalizzata sui propri clienti più che sulla concorrenza, forte innovazione, impegno verso l’eccellenza operativa e una visione a lungo termine per tutti i progetti e prodotti. Sulla base di questi quattro capisaldi, l’azienda punta non solo a consolidare il proprio primato e la propria posizione in più settori ma anche a rendere prodotti chiave come Amazon Alexa sempre più affidabili e innovativi per i consumatori.

Proporre una nuova voce per Alexa fa parte dei tanti piccoli progetti pensati dall’azienda per proporre alternative valide ai propri utenti. L’intento è disporre di opzioni interessanti non solo per i nuovi utenti ma anche per i più fedeli che hanno già i prodotti. La nuova voce sarà disponibile in tutti i Paesi in cui è possibile acquistare Alexa, e da ieri, 26 ottobre, è possibile utilizzarla anche in Italia.