Una nuovissima campagna promozionale si staglia all’orizzonte in casa Amazon, proprio in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter effettivamente approfittare di ulteriori sconti speciali applicati sui migliori iPhone 13 e iPhone 14, prodotti Apple di altissimo livello, pagandoli cifre decisamente ridottissime.

Per essere sicuri di spendere poco, ed allo stesso tempo ricevere anche codici sconto gratis da applicare ai vari acquisti, non dovete fare altro che aprire quanto prima il nostro canale Telegram dedicato, dove troverete offerte Amazon e coupon gratis per i soli iscritti al canale stesso.

Amazon: il risparmio è super su questi iPhone

Il prezzo più basso su tutti gli iPhone parte sicuramente dall’iPhone 12, il modello di qualche anno fa, può essere oggi acquistato con un esborso finale di soli 737 euro, una cifra incredibilmente bassa, per la variante da 64GB (LINK).

Consapevoli ad ogni modo che l’attenzione è maggiormente attratta verso varianti più recenti, la scelta può ricadere sicuramente sull’iPhone 13, nella sua variante da 256GB, il cui prezzo si aggira oggi attorno ai 949 euro (al posto di 1059 euro), LINK per l’acquisto.

Per ultimi vi parliamo dei più recenti iPhone 14 e similari, il modello base, nella variante da 128GB, è disponibile a 1029 euro (LINK), salendo di qualità incrociamo un bellissimo iPhone 14 Plus (da 512GB, LINK) al prezzo di 1569 euro, ma anche i più quotati iPhone 14 Pro Max e simili.

Tutti questi prodotti sono perfettamente acquistabili a prescindere dall’abbonamento, oppure no, di Amazon Prime. Se interessati premete il link a fianco della descrizione del prodotto, altrimenti collegatevi al nostro canale Telegram.