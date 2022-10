L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente prorogato la propria iniziativa denominata Porta un Amico fino al mese di febbraio 2023. Grazie a questa iniziativa, i clienti possono ricevere fino a 50 euro di rimborsi.

Dunque, oltre all’iniziativa You&Kena, continua ancora anche il Porta un Amico di Kena con cui i clienti dell’operatore possono invitare amici e conoscenti a passare a Kena, condividendo un apposito codice invito. Ricordiamoci insieme come funziona.

Kena Mobile proroga Porta un Amico

L’iniziativa Porta un Amico di Kena è stata prorogata fino al 28 Febbraio 2023. data fino alla quale il codice invito resterà ancora valido, salvo ulteriori cambiamenti. Come indicato nella pagina dedicata sul sito ufficiale dell’operatore, il codice invito può essere richiesto tramite Area Clienti MyKena, raggiungibile direttamente dallo stesso sito oppure dall’app per dispositivi mobili disponibile per Android e iOS.

Una volta ricevuto il codice, il cliente invitato potrà attivare un’offerta Kena esclusivamente con portabilità del numero. Per ogni nuova attivazione effettuata in questo modo, il cliente invitante ottiene una ricarica omaggio di massimo 5 euro, erogata anche all’invitato. Ciascun cliente Kena può invitare amici e conoscenti senza alcun limite, ma allo stesso tempo può ottenere fino a un massimo di 10 rimborsi, equivalenti a 50 euro di ricariche cumulabili.

Gli amici invitati tramite l’iniziativa Porta un Amico in Kena ricevono il rimborso subito dopo aver effettuato il primo rinnovo dell’offerta sottoscritta. Il bonus ricarica viene erogato soltanto se il nuovo cliente resta in Kena fino al secondo mese dell’offerta, senza abbandonare l’operatore. Le offerte disponibili sono tante, vi conviene dare un’occhiata sul sito ufficiale dell’operatore.