Qualcosa presso Netflix si sta muovendo, dopo i tantissimi rumors infatti la nota società si sta attivando per mettere in atto quanto promesso ai propri clienti, nel bene e nel male, dopo infatti l’annuncio dell’arrivo del piano con pubblicità per offrire ai propri clienti un servizio a prezzo inferiore, ora Netflix si sta attivando per eliminare la condivisione delle password, fenomeno che ha fin da subito macchiato la nota piattaforma ma che di contro tornava utile a tutti i fruitori, cosa che però Netflix senza mezzi termini non ha mai preso bene, ora qualcosa sta per cambiare.

A partire dal 2023 Netflix bloccherà una volta per tutte la condivisione della password, lo ha annunciato la società stessa in occasione della pubblicazione dei dati finanziari, una mossa tutto sommato prevedibile dal momento che numerosi test erano stati condotti già da molto tempo.

La lettera agli azionisti

Ecco la comunicazione di Netflix attraverso una lettera agli azionisti della società: “Infine abbiamo adottato un approccio ponderato per monetizzare la condivisione degli account e inizieremo ad implementarlo in modo più diffuso a partire da inizio 2023. Dopo aver ascoltato il feedback dei consumatori, offriremo a coloro che accedono a Netflix senza essere proprietari dell’account la possibilità di trasferire il proprio profilo Netflix nel loro account personale, e a coloro che condividono il loro account di gestire i loro dispositivi in modo più semplice e di creare sub-account (extra membro) se desiderano pagare per familiari o amici. Nei Paesi con il nostro piano economico supportato da pubblicità prevediamo che l’opzione di trasferimento del profilo sarà particolarmente popolare.“