L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente deciso di aumentare i Giga della propria offerta denominata Globe Power, che verrà attivata da tutti i nuovi clienti.

Da alcuni giorni l’operatore mette a disposizione 130 Giga di traffico dati anziché 100 Giga. Ricordiamoci insieme cosa propone l’offerta.

LycaMobile aumenta i Giga dell’offerta Globe Power

Attivando l’offerta in questione si riceveranno ogni mese 1000 minuti di traffico voce internazionale verso 57 Paesi, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi, mobili nazionali e SMS illimitati verso numeri LycaMobile e 130 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile. Il prezzo non è aumentato, è rimasto infatti pari a 14.99 euro al mese con rinnovo automatico salvo disdetta.

Per sottoscrivere l’offerta, i nuovi clienti Lycamobile devono recarsi presso i rivenditori dell’operatore virtuale, sostenendo l’eventuale costo della nuova SIM e una prima ricarica contestuale all’attivazione, con importo variabile a discrezione del rivenditore. L’operatore non prevede alcun costo di attivazione.

Come in precedenza, Lyca Globe Power può essere attivata anche dai già clienti Lycamobile. Si specifica tuttavia che, come indicato nel sito ufficiale dell’operatore, in questo caso vengono offerti 100 Giga di traffico dati, ovvero il bundle dati precedente. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.