Alcuni enigmi stanno mettendo a dura prova la comunità dei social che sta cercando di risolvere questa illusione ottica, il cui scopo è individuare tutti gli 11 animali in questo ritratto di un volto entro 21 secondi.

L’illusione ottica la cui origine e artista non sono ancora chiari raffigura la testa di una persona unita a quelle di una tigre ed una mostruosità mitologica grottesca simile a un elefante.

Tuttavia, ci sono altri otto animali nascosti nell’illustrazione da scoprire. Gli animali sono: un cigno, un serpente, due piccioni, una gru, un pesce grosso, un pesce piccolo, un lupo, una mucca e un coniglio. Suggerimento: l’umano che si vede all’inizio è solo una distrazione.

Non riesci a individuarli tutti? Non preoccuparti, dato che la maggior parte degli spettatori ha difficoltà nel riconoscere tutti gli animali nella foto. Forse la più difficile da individuare è la mucca, che si trova nell’occhio dell’uomo e della donna.

La mania delle illusioni ottiche

Questa non è la prima illusione ottica che lascia gli utenti a bocca asciutta. Questa illusione ottica sfida gli spettatori a trovare 10 animali nascosti all’interno di un ritratto di un paesaggio apparentemente arido.

Se ciò non fosse già abbastanza complicato, sta girando in rete anche un puzzle che raffigura alcune figure che assomigliano a dei rettili: in cui l’obiettivo è trovare il serpente tra le tartarughe entro 15 secondi.

Ma non preoccuparti se non riesci a decifrare nessuno di questi puzzle visivi. Non è semplice riconoscere tutte le figure in meno di 20 secondi, e solo una piccola percentuale ci riesce al primo colpo.