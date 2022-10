L’operatore virtuale PosteMobile, attraverso una nuova informativa ha annunciato ufficialmente le nuove disposizioni per la portabilità del numero mobile.

PosteMobile ha anche specificato che dal 14 Novembre 2022 entra in vigore la nuova delibera 86/21/CIR. Scopriamo insieme tutte le nuove norme.

PosteMobile annuncia le nuove norme per la portabilità

Nel sito ufficiale dell’operatore, l’annuncio è raggiungibile tramite un link dedicato presente nella home page, cliccando su “Scopri le nuove disposizioni per portare il tuo numero in PosteMobile“. L’operatore virtuale PosteMobile ha sottolineato che la nuova delibera entrerà in vigore il 14 Novembre 2022.

Come viene indicato dall’operatore, innanzitutto la richiesta di MNP del proprio numero di telefono potrà essere effettuata esclusivamente dal titolare della SIM, ovvero colui che ha sottoscritto il contratto. Prima di procedere alla richiesta, PosteMobile invita dunque a verificare se si è effettivamente l’intestatario della SIM. In seguito, nel caso in cui la SIM non sia intestata a se stessi ma ad un soggetto diverso, per poter effettuare la richiesta di portabilità sarà necessario recarsi presso un ufficio postale insieme al titolare.

Inoltre, in caso di SIM rubata, guasta o smarrita, il cliente dovrà provvedere a richiedere una SIM funzionante presso il suo attuale gestore telefonico, per poi richiedere la portabilità verso l’altro operatore a cui si intende passare. Tra le FAQ presenti nel sito, PosteMobile menziona infine anche l’SMS che sarà necessario per la portabilità, in particolare per poter effettuare una validazione preventivamente all’avvio della richiesta.

Come viene indicato nella pagina, il testo del messaggio sarà il seguente: “È stata richiesta la portabilità del numero da […] a PosteMobile. Rispondi SI a questo sms se hai richiesto tu la portabilità altrimenti rispondi NO per annullare la richiesta. Info postemobile.it“.