L’operatore virtuale Rabona Mobile ha recentemente lanciato una nuova offerta denominata Cross 50 a meno di 5 euro al mese, disponibile per i clienti che richiedono la portabilità del proprio numero o una nuova SIM Card.

Vi ricordo che Rabona è un operatore attivo su rete Vodafone in 2G e 4G, con una velocità massima pari a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Scopriamo ora i dettagli dell’offerta.

Rabona Mobile lancia Cross 50 a meno di 5 euro al mese

La nuova Cross 50 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile mensile, il tutto con un prezzo pari a 4,99 euro al mese. Sia online che nei negozi, per sottoscrivere un’offerta Rabona viene richiesto il costo della nuova SIM, in ogni caso da sommare a una prima ricarica per il primo mese anticipato.

L’operatore virtuale sul proprio sito ufficiale non ha indicato alcuna data di scadenza, di conseguenza sarà disponibile fino a nuova comunicazione. Il rinnovo con l’operatore avviene in automatico su credito residuo e, in caso di credito insufficiente le offerte vengono sospese e il cliente può continuare a usufruire del traffico tramite il piano Extra Base.

In Roaming nei Paesi dell’Unione Europea, i minuti e gli SMS inclusi nelle offerte Rabona sono validi alle stesse condizioni nazionali. Per quanto riguarda invece il traffico dati, in questo caso è previsto un limite massimo al quantitativo mensile di Giga. Per scoprire altre offerte o per avere maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.