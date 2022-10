In occasione dell’anniversario del celebre trionfo nel 1953 a Le Mans, torna la leggendaria Jaguar C-Type con un’edizione speciale dal reparto Classic.

A settant’anni di distanza dall’apice del suo successo sportivo, Jaguar propone Jaguar C-Type Continuation, in due nuovi modelli. Queste vetture nel 1953 hanno dominato Le Mans nella 24 Ore con primo, secondo, quarto e nono posto e stabilendo un nuovo record di velocità. La divisione Classic Works dell’azienda è l’addetta alla realizzazione di questa linea 70-Edition. Ogni veicolo richiede circa 3,000 ore di manodopera specialistica. Inoltre, ogni 70-Edition costa circa 1,7 milioni di euro, escluse le tasse locali.

Le nuove Jaguar C-Type vantano un allestimento evocativo, smaltato in argento con la collaborazione della gioielleria Deakin & Francis, ricami esclusivi e cuciture minuziose del numero di gara 70. La placca sul cruscotto e l’alloggiamento per la chiave sono entrambi ricavati dal serbatoio del carburante di una C-Type del ‘53.

I modelli sono due, un’edizione limitata con colorazione Verbier Silver e interni in pelle e un tributo alla C-type XKC051. I clienti potranno effettuare le proprie richieste a Jaguar Classic con i seguenti riferimenti: www.jaguar.com/classic, +44 (0) 2476 566 600, sales@classic-jaguarlandrover.com. È possibile configurare la propria C-type con il visualizzatore online al link https://classicvisualiser.jaguar.com.

Il motore da 2,4 litri con sei cilindri in linea è posto sotto il corpo in alluminio delle vetture. La sua realizzazione richiede circa nove mesi. L’unità dispone di tripli carburatori Weber 40DCO3 con 220 CV di potenza. Il team dell’azienda ha analizzato il materiale di repertorio, le immagini delle auto originali, in ogni minimo dettaglio e con estrema attenzione ad ogni aspetto. Motivo per cui, nelle auto originali erano presenti dei componenti, come alcune staffe, di dubbia funzionalità. Tuttavia, l’intento è omaggiare il modello originale a 360 gradi.