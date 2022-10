Arriva una brutta notizia nel mondo della sicurezza informatica, stando alle ultime news infatti, sembrerebbe che nel dark web siano entrati in circolazione i dati, molto completi, in merito 1,2 milioni di carte di credito, un accaduto decisamente importante e grave che ora mette a repentaglio la sicurezza di troppi conti bancari.

Nel dettaglio per chi non lo sapesse, il dark web è quella parte dell’internet non indicizzata e che spesso fa da palcoscenico per attività informatiche illegali come spaccio di droga o appunto di dati sensibili utili a reati come frodi finanziarie o furto di identità.

Stando a quanto emerso da questo oscuro mondo, un market sommerso chiamato BidenCash, avrebbe diffuso online i dati di circa 1,2 milioni di carte di credito, tra l’altro anche molto, troppo completi, sono infatti provvisti oltre che del codice bancario standard, anche di CVV/CVC, Pin, intestatario, numeri di previdenza sociale e numeri di telefono, tutto il necessario insomma per un furto di identità con scasso del conto corrente in piena regola.

Gli utenti colpiti e la scoperta

Stando a quanto emerge le carte leakate provengono principalmente dagli Stati Uniti, mentre altre provenivano da India, Brasile, Regno Unito, Messico, Australia, Spagna e Cina. Alcune delle carte non scadranno prima del 2023, mentre altre rimarranno valide fino al 2026.

La fuga di notizie sembra essere legata ad un passo falso di BidenCash, infatti si tratta di una campagna promozionale per i suoi nuovi domini negozio dopo che quelli originali hanno subito un attacco DDoS, hanno appunto diffuso la notizia usando domini pubblici e non i classici domini ToR, rendendo di fatto le info disponibili a chiunque.