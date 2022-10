Purtroppo continuano a circolare in rete numerosi virus che si celano in applicazioni apparentemente innocue. Nel corso degli ultimi giorni, in particolare, è stato individuato un nuovo malware Android molto pericoloso denominato Sharkbot e che sembra essere in grado di svuotare i conti correnti.

Sharkbot: il nuovo malware svuota conto che si cela nelle app Android

I truffatori e i cybercriminali stanno diffondendo nuove truffe ed inganni all’interno di alcune applicazioni Android. Si tratta in molti di casi di applicazioni anche piuttosto conosciute e con un elevato numero di download. In particolare, in questi giorni è stato individuato un nuovo malware denominato Sharkbot.

Ad individuarlo è stato Threat Intelligence di NCC Group, ovvero un ente americano che si occupa principalmente di problematiche informatiche e minacce per gli utenti. Il malware in questione è molto pericoloso. È infatti un virus bancario che potrebbe irrimediabilmente rubare numerosi dati personali e soprattutto potrebbe svuotare i conti correnti degli utenti.

Al momento il malware sembra che si sia maggiormente diffuso negli Stati Uniti, ma non è da escludere che possa diffondersi anche da noi in Europa. Questa nuova minaccia, come già detto, si sta nascondendo all’interno di applicazioni molto scaricate. Tra queste, ci sono ad esempio le applicazioni denominate Mister Phone Cleaner e Kylhavy Mobile Security. Queste ultime sono due app che hanno registrato 60.000 download in totale.

Invitiamo dunque gli utenti a prestare la massima attenzione alle app che si scaricano sugli smartphone. Se qualora fosse presente una di queste app, il consiglio è ovviamente quello di disinstallarle subito e di controllare eventualmente che i propri dati siano al sicuro.