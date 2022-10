WINDTRE sarà al fianco dell’AC Monza per il suo storico esordio in Serie A. La società tlc, che ha affiancato il club lombardo durante lo straordinario viaggio dalla Serie C fino alla massima serie, ha infatti rinnovato per la quinta stagione consecutiva l’accordo di collaborazione.

La società, in qualità di main partner, sarà presente all’U-Power Stadium con il suo marchio in occasione di tutte le partite dei biancorossi sia in campionato che in Coppa Italia.

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership“, commenta Gianluca Corti, CEO di WINDTRE. “Il Monza è, infatti, un club storico nel panorama calcistico italiano, con un club forte e ambizioso, che punta a consolidare la propria presenza in Serie A e ad un’ulteriore crescita sportiva. Grande entusiasmo per questo primo storico campionato al vertice divisione e siamo felici di essere anche noi protagonisti”.

Una collaborazione nata tempo fa

Ecco il commento dell’amministratore delegato e vice vicepresidente dell’AC Monza Adriano Galliani: “WINDTRE ha creduto nel progetto dell’AC Monza sin dal primo giorno, diventando Main Partner nel 2018 quando la squadra giocava in Serie C. Per questo siamo particolarmente orgogliosi di vivere insieme la prima storica stagione dell’AC Monza in Serie A. Il percorso di questi anni mostra la grande ambizione che unisce i due marchi“.

WindTre è il primo operatore mobile in Italia e tra i principali vettori alternativi nel mercato della linea fissa. La nuova rete mobile di WINDTRE copre il 99,7% della popolazione in 4G e il 95,7% in 5G con un’infrastruttura all’avanguardia. Inoltre, l’azienda è impegnata nell’implementazione di servizi di connettività a banda ultralarga basati su fibra ottica e FWA su tutto il territorio nazionale.