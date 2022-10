Euronics ricorda a tutti di essere una delle migliori realtà del territorio nazionale, mediante il lancio di un volantino veramente pazzesco, se non quasi unico nel proprio genere.

Il rapporto qualità/prezzo appare sin da subito convincente e conveniente per la maggior parte dei consumatori, i quali si ritrovano ad avere la possibilità di accedere a prodotti di alto livello, senza mai essere costretti a spendere cifre troppo elevate. I prezzi sono bassi, ed allo stesso tempo è possibile goderne in ogni negozio sparso per il territorio nazionale.

Euronics: quali sono i nuovi prezzi e cosa acquistare subito

La campagna promozionale si avvicina ad una soluzione già vista ed apprezzata in passato, gli utenti possono recarsi dove vogliono, ed aggiungere al carrello qualsiasi prodotto, di ogni categoria merceologica, in modo da raggiungere la quota limite dei 599 euro.

Nel momento in cui il cliente dovesse superare tale livello, potrà poi decidere di aggiungere al carrello solo un altro secondo prodotto; prestate attenzione, non se ne potrà scegliere più di uno, tra i modelli selezionati e racchiusi appunto ne “I Magnifici Tech”. Appartenenti a più categorie merceologiche, con la sola eccezione degli smartphone, sono raccolti in tre fasce di prezzo: 49, 99 e 199 euro.

La consegna del modello selezionato sarà immediata, non sarà necessario attendere un tempo aggiuntivo o quant’altro per riuscire a fruire delle piene qualità del dispositivo selezionato. Per conoscere nel dettaglio le offerte, ricordatevi del sito ufficiale di Euronics.