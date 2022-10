Il precedente aggiornamento di Telegram ha apportato enormi modifiche alle emoji, inclusa la possibilità di crearne alcune animate personalizzate e l’opzione regalo per l’abbonamento a Premium per gli amici o familiari. L’aggiornamento aggiunge le “Infinite Reactions” e stati delle emoji per gli utenti di Telegram su Android e iOS.

Fondamentalmente, tutti gli utenti di Telegram possono ora scegliere le reactions da una “selezione infinita” di emoji personalizzate. La selezione include le reazioni che in precedenza erano disponibili solo con Telegram Premium.

Per rendere più semplice la scelta da un numero così grande di emoji, Telegram ha ridisegnato il pannello rendendolo espandibile. Ancora meglio, l’emoji più frequente che utilizzerai apparirà sempre in primo piano. Tieni presente che puoi allegare solo fino a 3 reazioni per messaggio.

Nuove modifiche per gli utenti Android

Un altro importante cambiamento in arrivo su Telegram è relativo agli stati delle emoji. A partire da oggi, i membri Premium possono aggiungere lo stato delle emoji animate, che verrà visualizzato accanto al loro nome. Tuttavia, lo stato delle emoji animate sostituirà il Premium Badge nell’elenco delle chat, nel tuo profilo e nei gruppi.

La nuova funzionalità consente agli utenti Premium di impostare uno dei 7 stati standard che cambiano il loro colore per adattarsi a diversi temi di Telegram.

Oltre a queste due importanti novità, l’ultimo aggiornamento di Telegram introduce alcune modifiche ad aspetti più tecnici dell’app. Ad esempio, agli utenti che si disconnettono e riaccedono frequentemente verranno inviati codici di accesso tramite l’indirizzo e-mail o utilizzando la funzione “Accedi con Apple” o “Accedi con Google”.

Infine, un nuovo miglioramento disponibile esclusivamente su Android consentirà agli utenti di dare la priorità ai download dalla scheda “Download” di Cerca. Premendo e tenendo premuti gli elementi nell’elenco dei download ti consentirà di riordinarli e cambiare priorità. C’è anche una nuova icona Telegram tematica disponibile per quelli su Android 13 o versioni successive, che si abbinerà automaticamente alla modalità oscura del telefono e al colore del tema.