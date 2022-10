Google Pixel 7 e 7 Pro arrivano ufficialmente il 13 ottobre. Il loro predecessore, il Pixel 6, ha segnato l’adozione di un design diverso da tutti quelli precedenti per l’azienda. Inoltre, ha rappresentato un punto di svolta per il chip Tensor. Google è rimasto fedele a tutte queste scelte con la nuova gamma di Pixel 7, ma allo stesso tempo ha introdotto alcune novità.

Le fotocamere frontali in 4K della linea di Google Pixel

I dispositivi Pixel sono rinomati per la loro capacità di scattare foto incredibili (principalmente grazie al fantastico software di elaborazione delle immagini di Google). Questo software potrebbe essere il motivo per cui Google non ha sentito la necessità di cambiare gli obiettivi primari da 50 MP e ultra-wide da 12,5 MP presenti su Pixel 6 Pro e Pixel 6. Tuttavia, la fotocamera frontale è degna di nota. Permette di realizzare video in 4K a 60 FPS, sicuramente all’altezza delle aspettative.

Macro Focus e Super Res Zoom su Pixel 7 e 7 Pro

Entrambi i telefoni sono dotati di Super Res Zoom, fino a 8x su Pixel 7 e 30x su Pixel 7 Pro. Il Pro è inoltre dotato di Macro Focus, che ti consente di catturare un soggetto tra uno e due pollici di distanza.

La gamma Google Pixel 7 sfoggia il chip Tensor G2, veloce e intelligente

Il Tensor G2 promette un leggero aumento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente. Il G2 è alla base della funzione Super Res Zoom sui telefoni Pixel 7 e di strumenti aggiuntivi come Cinematic Blur e Face Unblur. Possiamo aspettarci che nuove funzionalità basate su Tensor arrivino entro la fine dell’anno.

Funzione Face Unlock e lo sblocco con l’impronta digitale

Face Unlock era già presente su Pixel 4, ma è stato abbandonato sui modelli successivi. Il ritorno di questa funzione su Pixel 7 è interessante, anche se non sostituirà il tasto per le impronte digitali, lo affiancherà soltanto.

I dispositivi Pixel sono sempre i primi a ricevere aggiornamenti software

Questa caratteristica è una delle cose migliori dei telefoni Pixel. Ricevono gli aggiornamenti Android prima di qualsiasi altro dispositivo, quindi Pixel 7 sarà il primo in linea per eventuali aggiornamenti Android. Google garantisce anche fino a cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, quindi Pixel 7 è un’ottima scelta se stai cercando un telefono che duri.