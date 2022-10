Il fondatore dell’app di messaggistica Telegram ha esortato le persone a utilizzare “qualsiasi app di messaggistica” tranne WhatsApp per evitare che il loro telefono venga hackerato.

Pavel Durov ha citato un problema di sicurezza divulgato da WhatsApp la scorsa settimana che consentiva a un hacker di dirottare il telefono di una persona inviando un video dannoso al suo numero.

“Gli hacker potrebbero avere pieno accesso a tutto ciò che è sui telefoni degli utenti di WhatsApp“, ha affermato su Telegram.

“Ogni anno veniamo a conoscenza di alcuni problemi in WhatsApp che mettono a rischio tutto ciò che è sui dispositivi dei loro utenti. Non importa se sei la persona più ricca della Terra: se hai WhatsApp installato sul tuo telefono, tutti i tuoi dati sono accessibili.”

Il miliardario russo della tecnologia, che vive in esilio autoimposto dal suo paese d’origine, ha affermato che le falle di sicurezza sono “backdoor” che consentono a governi, forze dell’ordine e hacker di aggirare la crittografia e altre misure di sicurezza.

Parole dure

Il signor Durov ha affermato in precedenza che “WhatsApp non sarà mai sicuro” a meno che non vengano apportate modifiche fondamentali al suo funzionamento.

Telegram, noto per aver adottato un approccio incentrato sulla privacy alla sua app, ha oltre 700 milioni di utenti attivi, con una crescita costante di circa 2 milioni di utenti al giorno.

Questa è ancora solo una frazione della base di utenti di WhatsApp, che conta circa 2 miliardi di utenti in tutto il mondo. È l’app di messaggistica più popolare al mondo prima dell’app di proprietà cinese WeChat e Facebook Messenger, che come WhatsApp è di proprietà di Meta.

“Non sto spingendo le persone a passare a Telegram, l’app non ha bisogno di ulteriori promozioni“, ha scritto Durov.

“Puoi utilizzare qualsiasi app di messaggistica che ti piace, ma stai lontano da WhatsApp: ormai è uno strumento di sorveglianza da 13 anni“.