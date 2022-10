L’aggiornamento del sistema operativo Android 12 per il Galaxy A11 è stato reso disponibile al pubblico da Samsung. La CPU Snapdragon 450 si trova all’interno del Galaxy A11, che è stato rilasciato nel 2020. Ha debuttato con il sistema operativo Android 10 e un display HD+ da 6,4 pollici. Nel 2021, il dispositivo mobile è stato aggiornato ad Android 11 e ora viene aggiornato ad Android 12.

La patch di sicurezza per il Galaxy A11, rilasciata nell’agosto 2022, è inclusa nell’aggiornamento del firmware Android 12 del dispositivo. La patch di sicurezza più recente, secondo Samsung, risolve una serie di lacune di privacy e sicurezza. L’aggiornamento di One UI Core 4.1, che include una nuova tavolozza di colori e widget migliorati, è in prima linea nella versione di Android 12.

Galaxy A11, aggiornate subito il dispositivo

Come parte dell’aggiornamento di Android 12 per il Galaxy A11, sono stati apportati miglioramenti ai programmi di base come la fotocamera, la galleria e la tastiera Samsung. Il supporto grammaticale è stato introdotto per la tastiera Samsung e qualsiasi problema con la funzione di condivisione dovrebbe essere gestito immediatamente.

Inoltre, l’aggiornamento consente agli utenti di scegliere il dispositivo di uscita audio immediatamente dalla schermata di blocco e la modalità oscura appena lanciata ha altre importanti funzionalità. I clienti nel sud-est asiatico stanno ora ricevendo il software Android 12, mentre i clienti in altre regioni lo riceveranno in futuro. Non è noto se questo sia l’ultimo aggiornamento del sistema operativo che il Galaxy A11 riceverà nel corso della sua vita. Il fatto che il dispositivo abbia già ottenuto due aggiornamenti del sistema operativo è un’impresa impressionante in sé e per sé.