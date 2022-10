Dalla sua uscita nel 2016, TikTok ha ampliato esponenzialmente il numero di utenti. L’app è stata fusa con un’app esistente chiamata Musically, che esisteva da ancora più tempo. All’inizio, TikTok era popolare solo in Asia, ma si è diffuso a macchia d’olio in tutto il Nord America e presto è diventato popolare in tutto il mondo.

Come Snapchat e Instagram, TikTok originariamente aveva un pubblico per lo più più giovane, ma è cambiato nel tempo. L’app ha recentemente superato il miliardo di download e non c’è da stupirsi che tutti vogliano farne parte.

Entrare in TikTok è davvero facile e intuitivo. Tutto ciò di cui hai bisogno è una connessione Internet stabile, un paio di cuffie (opzionali) e un dispositivo su cui farlo funzionare.

Quasi tutti i dispositivi sono supportati, puoi scaricare l’app mobile per la tua piattaforma o utilizzare la versione del browser. Suggeriamo di utilizzare l’app perché è più semplice e ha più funzionalità.

Come installarlo

Vai avanti e visita l’app store ufficiale del tuo dispositivo, scarica e installa TikTok.

L’installazione è semplice, basta seguire le istruzioni sullo schermo. Quando avvii l’app per la prima volta, devi creare un account. In caso contrario, puoi visualizzare i contenuti su TikTok, ma non sarai in grado di caricare i tuoi video.

Esistono varie opzioni di registrazione, ad esempio tramite Instagram o Facebook, o puo iscriverti tramite e-mail o telefono cellulare. Quando ti iscrivi con quest’ultimo metodo, TikTok ti darà un nome utente generato casualmente che puoi modificare liberamente in qualsiasi momento.

Come funziona TikTok

TikTok non è la tua normale piattaforma di social media. È un mix tra streaming, app di messaggistica e un’app di social media. Nel complesso, offre un’esperienza molto divertente sia per gli spettatori che per i creatori di contenuti.

A proposito, se hai aspirazioni in quella direzione, nota che molte persone che sono diventate famose hanno ottenuto dei buoni accordi di sponsorizzazione su TikTok. Alcuni grandi marchi utilizzano l’app, tra cui Google, NBA, Calvin Klein e molti altri.

La competizione su TikTok è brutale, ci sono molti cantanti, musicisti, comici e altri creatori di contenuti. La maggior parte dei TikToker che fanno tendenza sull’app diventano famosi anche al di fuori di essa e trovano successo anche in altri luoghi.

Un buon modo per iniziare a fare tendenza su TikTok è utilizzare gli hashtag popolari della piattaforma, partecipare alle sue sfide e trovare la tua nicchia, qualcosa in cui eccelli.