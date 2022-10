Buone notizie per gli amanti del caffè. Bere da due a tre tazze al giorno potrebbe aiutarti a vivere più a lungo e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, suggerisce un nuovo studio.

Nello studio, pubblicato martedì sull’European Journal of Preventive Cardiology, i ricercatori hanno scoperto che l’assunzione moderata di caffè macinato, istantaneo e decaffeinato è collegata a “riduzioni significative” della mortalità e delle malattie cardiovascolari, incluse le malattie coronariche, l’insufficienza cardiaca e ictus ischemico.

La ricerca ha rilevato che i partecipanti che hanno bevuto da due a tre tazze di caffè hanno visto le maggiori riduzioni del rischio rispetto ai non bevitori. Ad esempio, il caffè macinato ha ridotto il rischio di morte del 27%, seguito dal 14% per il decaffeinato e dall’11% per quello istantaneo, ha osservato la Società Europea di Cardiologia.

Da due a tre tazze giornaliere di caffè macinato hanno ridotto il rischio di malattie cardiovascolari del 20%, seguito dal 9% per quello istantaneo e dal 6% per quello decaffeinato, ha aggiunto l’ESC.

Caffeinato e decaffeinato?

È stato anche riscontrato che caffè macinato e istantaneo, ma non decaffeinato, riducono il rischio di battito cardiaco irregolare chiamato aritmia. Da quattro a cinque tazze al giorno di caffè macinato e da due a tre tazze di aritmie istantanee abbassate rispettivamente del 17% e del 12%.

“I nostri risultati indicano che bere modeste quantità di caffè di tutti i tipi non dovrebbe essere scoraggiato, ma può essere apprezzato come un comportamento salutare per il cuore“, l’autore dello studio Peter Kistler, capo della ricerca sull’elettrofisiologia clinica del Baker Heart and Diabetes Research Institute di Melbourne, Australia , si legge in un comunicato stampa dell’ESC.

Poiché lo studio ha riscontrato benefici per la salute legati sia al caffè con caffeina che a quello decaffeinato, Kistler ha indicato altri composti del caffè come possibile causa.

“La caffeina è il costituente più noto del caffè, ma la bevanda contiene più di 100 componenti biologicamente attivi“, ha affermato Kistler. “È probabile che i composti non contenenti caffeina fossero responsabili delle relazioni positive osservate tra consumo di caffè, malattie cardiovascolari e sopravvivenza”.

Ricerche precedenti hanno suggerito che il caffè può fornire una serie di benefici per la salute, tra cui una certa protezione contro le malattie del fegato, il diabete di tipo 2, il morbo di Parkinson, il morbo di Alzheimer e l’infarto.