La durata della batteria del vostro smartphone, o meglio l’autonomia generale, rappresenta sicuramente un argomento molto spinoso, al giorno d’oggi sono tantissimi gli utenti che, sopratutto dopo un determinato periodo temporale, lamentano di problemi vari proprio in termini di usabilità quotidiana.

Per cercare di aiutarvi nell’evitare un deterioramento più rapido del previsto della batteria del vostro smartphone, sia esso Android o iOS, abbiamo pensato di fornirvi alcune piccole indicazioni che possono aiutare a limitare il consumo generale. Come detto, quanto scritto è da considerarsi valido per qualsiasi smartphone in commercio, indipendentemente dalla fascia di prezzo o dal sistema operativo effettivamente installato.

Smartphone: come risparmiare la batteria