È stato approvato ufficialmente il Decreto Aiuti ter, ultimo atto del Governo Draghi che si estinguerà dopo le elezioni del 25 settembre. In questo decreto ci saranno diverse agevolazioni fatte sempre su misura per le famiglie e le imprese italiane che si trovano ad affrontare un periodo molto difficile causa guerra.

Di fatto, i prezzi dell’energia e del gas sono letteralmente esplosi, per non parlare dell’inflazione che sta aumentando a dismisura giorno dopo giorno. Con queste premesse sembra impossibile risparmiare, ma con il nuovo Decreto Aiuti che prevede un nuovo Bonus di 150 euro abbiamo più di una possibilità per risalire la china.

Bonus 150 euro: che requisiti bisogna avere?

Il nuovo Bonus da 150 euro, come si legge nella bozza approvata, è destinato ai dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi con P.IVA con un certo reddito. Infatti, le persone che rientrano in queste categorie beneficeranno del bonus ma solamente se hanno percepito redditi non superiori a 20.000 euro lordi nell’anno d’imposta 2021.

Inoltre, nell’elenco di coloro che avranno l’occasione di ottenere il bonus ci sono anche coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza, la NASPI e il lavoratori domestici che dispongono di determinati requisiti.

Nuovo Bonus: ecco le categorie a cui spetta

Il nuovo bonus è previsto una tantum (una sola volta) ed è valida per il mese di novembre. Verrà accreditata direttamente in busta paga o sul conto corrente; non sarà cedibile, pignorabile e non farà reddito. Ecco le categorie che potranno riceverlo: