Le offerte dell’operatore WindTre della gamma Young, dedicate a tutti i clienti Under 30, sono state recentemente prorogate fino a nuova comunicazione con prezzi da 9.99 euro al mese.

Si ricorda innanzitutto le attuali offerte della gamma Young, sottoscrivibili dai clienti con al massimo 30 anni di età, prevedevano dei prezzi scontati fin dal loro lancio, avvenuto lo scorso 20 Giugno 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre proroga le proprie offerte Young per Under 30

Dallo scorso 19 settembre 2022 l’operatore ha deciso di rimuovere la scadenza sui prezzi scontati delle offerte Under 30: in questo modo, tutte le versioni delle offerte WindTre Young 5G e Young+ 5G potranno essere sottoscritte fino a nuova comunicazione con dei costi mensili rispettivamente di 9,99 euro e 12,99 euro, mentre in precedenza i costi mensili standard erano rispettivamente di 11,99 euro e 14,99 euro.

L’offerta Young prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati mensile validi in 4G e 4.5G, il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Mentre la Young+ 5G comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati mensile validi anche in 5G, il tutto al prezzo di 12,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

Delle offerte appena menzionate è possibile attivare anche la versione Easy Pay rispettivamente a 9.99 euro al mese e 12.99 euro al mese. Soltanto le offerte Young 5G Easy Pay, Young+ 5G e Young+ 5G Easy Pay includono l’abilitazione automatica per sfruttare la rete 5G di WindTre. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.