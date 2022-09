Apple ha diviso le sue versioni del sistema operativo quest’anno, iOS 16 è già disponibile, ma sia macOS Ventura che iPad OS 16 non arriveranno fino a ottobre.

Sembra che Apple abbia diviso il suo iPadOS da versioni iOS perché l’esecuzione dell’ultimo iOS senza l’ultimo macOS o iPadOS può causare problemi.

Durante le fasi successive del processo beta, ad esempio, se hai deciso di condividere un gruppo di schede dal tuo iPhone, potresti escludere il tuo Mac.

Apple ha anche rilasciato molti aggiornamenti per macOS, ma nessuno di questi è il nuovo sistema operativo. Tutti loro servono a mantenere le cose funzionanti e sicure.

Quindi la maggior parte degli utenti Mac che non seguono Apple da vicino potrebbero non notare che c’è stato ancora un altro aggiornamento che non è macOS Ventura.

Nell’ultima settimana dal rilascio, le due domande principali per noi sono state “dov’è il nuovo macOS” e “Cosa è successo a iPadOS 16?” Non solo iPadOS 16 non è ancora uscito per iPad, la versione 16.0 non arriverà mai.

Dov’è finito iPad OS 16?

Ciò suggerisce che il ciclo beta di iPadOS 16 ha avuto problemi. Inoltre, macOS Ventura è alla sua settima beta per sviluppatori e solo ora risolve quelli che sembrano essere problemi di base.

Quindi potrebbe essere che nessuno dei due nuovi sistemi operativi sia ancora pronto. Ma è più probabile che le versioni finali di macOS Ventura e iPadOS 16.1 fornite da Apple saranno necessarie per hardware nuovo e non ancora annunciato.

Apple ha già affrontato il problema di aver spedito la nuova gamma di iPhone 14 con una versione precedente di iOS 16 difettosa che ha avuto bisogno di una patch day-zero. Sembra probabile che voglia evitare di farlo di nuovo con il nuovo hardware.

Potrebbe semplicemente rilasciare i nuovi iPadOS e macOS ora in modo che siano pronti per i dispositivi ogni volta che arrivano. Ma tutte le versioni del sistema operativo vengono esaminate in modo forense nel momento e Apple potrebbe voler evitare che le funzionalità vengano scoperte in anticipo.