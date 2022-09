Nelle ultime ore l’operatore virtuale Very Mobile ha iniziato a proporre, ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, un’offerta molto interessante.

Stiamo parlando dell’offerta denominata Very 5.99, a 5.99 euro al mese con 100 GB, minuti ed SMS. Come anticipato poco fa, è attivabile solamente in versione winback. Ecco i dettagli.

Very 5.99 torna disponibile in versione winbak

Very 5,99 100 Giga MNP include a 5,99 euro al mese minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G con velocità di navigazione massima pari a 30 Mbps sia in download che in upload. Per attivare l’offerta, i clienti selezionati che ricevono l’SMS winback devono cliccare sul link dedicato presente nello stesso messaggio.

Ecco un esempio di messaggio che sta inviando l’operatore: “Per te un’offerta esclusiva! Fino al 24/9, 100 Giga, minuti e SMS illimitati, a soli 5,99 euro al mese con attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni solo su verymobile.it/100promo“. La scadenza per il momento è stata fissata al prossimo 24 settembre 2022.

Il costo della SIM e quello di attivazione sono entrambi gratuiti, mentre l’offerta è attivabile solo sui numeri che hanno ricevuto l’SMS dedicato. Nella pagina indicata non c’è alcun riferimento alla promo Amazon attualmente attivabile fino al 20 settembre 2022. I servizi di reperibilità Ti ho Cercato e RingMe sono inclusi senza costi aggiuntivi. Inoltre, sui device compatibili e certificati da Very Mobile è disponibile gratuitamente il servizio VoLTE.