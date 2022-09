L’operatore francese Iliad è da qualche settimana che sta informando i propri utenti, attraverso una comunicazione ufficiale, delle condizioni e contenuti dell’offerta attiva.

La comunicazione sta arrivando progressivamente a tutti i clienti dell’operatore, via email. Scopriamo insieme tutte le novità.

Iliad rilascia l’informativa annuale sull’offerta mobile attiva con i nuovi bundle di Giga in UE

In base all’offerta attiva sul proprio numero, il cliente riceverà una mail dettagliata, nella quale l’operatore spiega i Giga UE inclusi e altri dettaglio. Nella comunicazione di quest’anno Iliad sottolinea ancora una volta che il costo dell’offerta mobile non è stato modificato e inoltre “non cambierà mai”, per cui secondo Iliad questa comunicazione potrebbe essere ritenuta “superflua”.

I clienti iliad possono quindi leggere il costo della loro offerta mobile e i bundle di minuti, SMS e Giga inclusi. Per ulteriori dettagli, il cliente contattato via email viene rinviato alla brochure prezzi presente sul sito dell’operatore o direttamente all’Area Personale. Invece, come ricorda anche Iliad, quest’anno l’unica novità riguarda la quantità di Giga utilizzabili in Roaming UE, che dal 1° Luglio 2022 è aumentata per tutte le offerte dell’operatore grazie all’entrata in vigore del nuovo regolamento UE n. 2022/612.

La comunicazione annuale di Iliad è quindi personalizzata con la nuova soglia di Giga utilizzabile in UE dal 1° Luglio 2022. Si ricorda comunque che Iliad tende ad arrotondare per eccesso il limite mensile di Giga rispetto a quanto previsto dal risultato della formula. Per scoprire tutte le offerte attualmente attivabili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.