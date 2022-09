WhatsApp ormai è a capo della messaggistica mondiale, nonostante l’utilizzo degli SMS non sia ancora caduto in disuso. Di fatto, l’app di Meta è ad oggi la più utilizzata in assoluto, nonostante la competizione di app molto simili come Telegram o Signal.

Proprio per questo motivo, gli sviluppatori dell’app rilasciano giornalmente delle piccole guide per capire come sfruttare al meglio dei trucchi per rendere ancora più semplice l’utilizzo di WhatsApp. Andiamo a scoprire di seguito quest’ultima novità.

WhatsApp: ecco come nascondere le chat, addio occhi indiscreti

Il trucco di cui parleremo oggi riguarda la possibilità di nascondere le chat da coloro che hanno intenzioni di spiarci e sbirciare tra le nostre conversazioni. È un piccolo trucco a cui possiamo fare affidamento se abbiamo intenzione di nascondere dei contenuti importanti, come possono essere foto, video o messaggi.

Parliamo di una funzionalità molto semplice e veloce che si chiama “archivia chat“. Basterà andare nella schermata principale di WhatsApp per attivarla, selezionare la chat che abbiamo intenzione di archiviare premendo sulla foto per pochi secondi e apparirà in alto un menu con un numero e delle icone.

Quindi, andando a premere ad esempio, sull'”1″, avremo modo di rivedere la chat che abbiamo nascosto. Non abbiamo cancellato il contatto: sarà sempre possibile visualizzare la chat. Anzi, possiamo anche all’occorrenza ripristinarla e visualizzarla insieme a tutti gli altri contatti della nostra rubrica.

Possiamo rispondere ai messaggi delle chat archiviate? Certo che sì. Per visualizzarle ed eventualmente rispondere, basterà recarsi sulla schermata principale dell’app, cliccare su “Archiviate” e selezionare la chat a cui vogliamo rispondere.