Il lancio di nuovi Apple Watch non ha lasciato gli utenti di stucco, se non in negativo dal momento che la forma è rimasta praticamente uguale così come le linee circostanti.

La nuova Series 8 non cambia dunque più di tanto se non in alcuni aspetti che però possono diventare molto interessanti. Nasce ad esempio il nuovo Apple Watch Ultra, il quale è indirizzato ad un pubblico Premium vista la grande resistenza soprattutto in caso di sport estremi.

Disponibile anche l’ormai classico Watch SE arrivato ad una nuova versione.

Tornando agli Apple Watch canonici della Serie 8, quello da 41 e quello da 45 mm, cambia qualcosa: maggiore resistenza agli urti, sensore di temperatura e monitoraggio del sonno.

Apple Watch Ultra è ultra per davvero: lo smartwatch dedicato ad una determinata fetta di pubblico

Apple Watch Ultra è l’orologio pensato praticamente per chi fa sport quasi a livello professionale.

Misura 49 mm, schermo superpiatto con vetro cristallo resistente, Always-On display dinamico e alcune watch-face dedicate al modello. Inoltre il design presuppone una grande resistenza agli urti e a qualsiasi condizione. Presente anche un tasto definito “azione” sulla sinistra per impostare una funzione in particolare. Presente anche un sensore di temperatura e la nuova modalità Crash Detection per qualsiasi tipo di incidente.

La batteria durerà 60 ore in questo caso e il GPS (ma è anche Cellular) sarà molto più preciso soprattutto negli spazi urbani. In grado anche di permettere di trovare il percorso a ritroso. Presente una sirena da 86db integrata. Gli utenti avranno anche la possibilità di vedere i metri di profondità in immersione, per la quale è presente una certificazione ad hoc EN13319. Disponibili anche tutte le informazioni in immersione e il Safety Stop, il quale consiglia di fermarsi a determinate profondità.

Case in titanio, display da 2000 nits e molto altro per questo vero mostro da polso. Il prezzo è impegnativo: 1.009 euro.

Per quanto riguarda invece gli altri esemplari, si partirà da 509€ per il 41mm e 549€ per il 44mm.