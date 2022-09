Panorama riesce a ritagliarsi un graditissimo spazio nel mondo della rivendita di elettronica, e dei beni di prima necessità, mediante il lancio di un volantino pieno zeppo di occasioni speciali che possono aiutare a risparmiare più del previsto e del dovuto.

Tutti gli sconti che andremo effettivamente a raccontarvi, lo ricordiamo, sono da considerarsi disponibili ed attivi solo ed esclusivamente nei negozi di proprietà di Panorama, con l’aggiunta dell’impossibilità di godere delle medesime riduzioni affidandosi direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa.

Panorama: le offerte con le occasioni più pazze

Con il volantino Panorama gli utenti sono liberi di spendere davvero molto poco, anche se comunque il prodotto su cui si concentra l’intera campagna promozionale resta all’incirca il solito Xiaomi Redmi 9AT, oggi scontatissimo dalla maggior parte dei supermercati.

Il modello in questione viene proposto alla modica cifra di soli 99 euro, un prezzo ridottissimo in confronto al listino originario, già di soli 119 euro. La scheda tecnica non cambia rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, infatti dispone di ben 5000mAh di batteria, per la possibilità di goderne appieno per un periodo decisamente prolungato, senza dimenticarsi della fotocamera posteriore da 13 megapixel, una frontale da 5 megapixel, oppure il sistema operativo Android 10.

Il prodotto non risulta essere disponibile in versione limitata, in altre parole la disponibilità dovrebbe essere garantita anche in prossimità della data di scadenza della campagna, anche se consigliamo sempre di prendere una decisione il più rapidamente possibile.