Ormai conoscerete tutti il nuovo operatore virtuale sotto rete WindTre, Elimobile, che propone pacchetti mensili flat o annuali ad un prezzo davvero molto conveniente.

Vi siete mai chiesti cosa succede in caso di credito insufficiente al momento del rinnovo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Elimobile: credito insufficiente al momento del rinnovo dell’offerta

Elimobile, nelle condizioni generali, indica che in caso di credito insufficiente per coprire il corrispettivo mensile, le chiamate, gli SMS, e il traffico dati saranno addebitati secondo le tariffe base indicate nell’offerta e nel caso in cui non sia disponibile credito sulla SIM saranno fruibili esclusivamente i servizi di chiamata e SMS in entrata e le chiamate di emergenza.

Nel caso di mancato rinnovo mensile si applicano le seguenti tariffe: 29 centesimi di euro al minuto senza scatto alla risposta per le chiamate, 29 centesimi di euro per ogni SMS inviato e 0,003 euro per ogni MB consumato. Questi dati vengono indicati, nei documenti di trasparenza tariffaria, su tutte le attuali offerte mensili dell’operatore.

Una volta eseguita la ricarica si riceve un SMS di esito che segnala l’avvenuta ricarica. I tagli di ricarica disponibili sono i seguenti: 5 euro, 10 euro, 15 euro, 50 euro e 100 euro. Per scoprire tutte le attuali offerte disponibili, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.