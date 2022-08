Eurospin folle: solo oggi le migliori offerte contro Lidl all'80% di sconto

Eurospin è uno dei supermercati più famosi in assoluto non solo per il suo marchio ma soprattutto per i suoi prezzi.

Confrontandoli infatti con gli altri vettori, non c’è confronto: i prezzi sono nettamente più bassi per quanto riguarda qualsiasi tipologia di merce presente sugli scaffali. In questo caso però non si parla solo di cibo ma anche di elettrodomestici.

Eurospin: arrivano nuove offerte incredibili ma solo per qualche giorno a partire da ora

Il celebre vettore Eurospin che si occupa di vendite in quel vastissimo mondo dei supermercati italiani permette di avere davvero il massimo per i prezzi più bassi in assoluto. Stiamo parlando infatti di uno dei cataloghi più pieni di tutti, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni per l’ambiente domestico.

Cibo, bevande e molto altro sono disponibili all’interno degli scaffali di Eurospin, che ultimamente però starebbe dedicando il suo tempo anche a proporre piccoli oggetti di elettronica di consumo tra gli elettrodomestici.

Più in particolare l’azienda mette a disposizione questa volta la gelatiera Ariete che costa solo 39 €. Non finisce però qui, visto che a 199 € è possibile acquistare un robot da cucina per preparare quello che più si desidera. Ecco poi anche un congelatore a pozzetto, il quale ha un valore di 189 €. Infine possiamo trovare un frigorifero Candy da 329 euro.

Ricordiamo che questi prezzi verranno solo per un periodo di tempo, per cui conviene affrettarvi per non restare con le mani vuote.