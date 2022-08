A partire dallo scorso 26 agosto 20220 l’operatore virtuale Aruba ha deciso di cambiare la promo dedicata all’offerta Fibra Aruba All-In, con internet illimitato in FTTH o FTTC, modem e chiamate illimitate, disponibile adesso ad un prezzo scontato per i primi 6 mesi successivi all’attivazione.

Fino alla metà del mese di dicembre 2022 i nuovi clienti possono attivare la suddetta offerta sempre al costo di 19,89 euro al mese, ma adesso solo per 6 mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Aruba Fibra a meno di 20 euro al mese per sei mesi

Fibra Aruba All-In Promo prevede, come già anticipato, internet illimitato in Fibra FTTH, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e il router WiFi (FRITZ!Box 7530 o ZTE H3140) incluso nel prezzo. Inoltre, sono compresi sconti fino all’80% sui prodotti Aruba (i buoni sconto vengono inviati via email contestualmente all’attivazione della linea) e un’assistenza prioritaria con chat 24 ore su 24.

Il prezzo, come anticipato precedentemente, è di 19.89 euro al mese per sei mesi, per poi passare a 29.90 euro al mese dal settimo mese. L’offerta è attivabile sia da clienti consumer che business in tutti i comuni coperti dalla rete in fibra FTTH di Open Fiber. Lo stesso prezzo scontato durante i primi 6 mesi è valido anche per le attivazioni fino al 14 Dicembre 2022 dell’offerta FTTC Aruba All-in Promo, che consente di attivare la rete fissa dell’operatore anche a chi non è coperto da Fibra FTTH, quindi su rete FTTC con velocità fino a 200 Mbps.

La promo lanciata in queste ore è disponibile su rete Fibra FTTH Open Fiber anche nei piccoli comuni delle aree bianche, ma è previsto un prezzo maggiorato di 5 euro al mese, i clienti infatti pagheranno 24,89 euro al mese per i primi sei mesi e dal settimo mese 34.90 euro ogni 30 giorni.